Una terribile malattia l’ha strappato alla vita in pochi mesi. E’ scomparso a 77 anni Piero Tosi, ex artigiano del marmo molto conosciuto a Riomagno dove viveva ma anche in tutta Seravezza per quel carattere socievole e quella sua presenza attiva alle diverse iniziative. Per quarant’anni ha lavorato nel settore lapideo per l’azienda Coppedè Gaudenzio & Giovanni dividendosi tra la passione per la sua attività e l’amore per la famiglia. L’altra parte del suo cuore era indubbiamente per la caccia, tanto da essere uno dei punti di riferimento per tutti i versiliesi impegnati nell’attività venatoria: infatti quando poteva partecipava alle battute... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio Piero Tosi. Noto artigiano e cacciatore

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