Commosso addio a Fossati artigiano simbolo del lago

Domani alle 14.30, nella chiesa di San Lorenzo a Mandello del Lario, si terranno i funerali di GianMario Fossati, un artigiano di 82 anni noto nel territorio. Le campane della chiesa suoneranno per rendere omaggio alla sua memoria, mentre amici e conoscenti si riuniranno per l’ultimo saluto. La cerimonia rappresenta un momento di commozione collettiva per la comunità locale.

Lutto a Mandello dove con ingegno e passione Gianmario era stato a lungo contitolare dell'attività di famiglia "Salotti Fossati" portando il proprio marchio anche oltre confine Il suono grave delle campane della chiesa di San Lorenzo a Mandello del Lario, alle 14.30 di domani, giovedi 5 marzo, saluteranno con la celebrazione dei funerali GianMario Fossati, morto all'età di 82 anni. Il suo nome - così come quello della sua famiglia - è legato alla nota attività di artigianato nata in paese nel 1947, in via privata Corsi. GianMario era un vero e proprio sarto di barche e divani, un imprenditore stimato e un simbolo del lago così come, prima di lui, i suoi genitori. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

