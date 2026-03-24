Un noto imprenditore italiano è deceduto all'età di 86 anni. È stato uno dei protagonisti nel settore dell'elettronica, contribuendo alla crescita di un'azienda che ha raggiunto molte famiglie italiane. La sua attività ha coinvolto anche il mondo dell'architettura e del design, dove ha svolto il ruolo di sostenitore. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il settore industriale.

È morto a 86 anni Ennio Brion, figura chiave dell’industria elettronica e protagonista del successo di Brionvega, oltre che mecenate nel mondo dell’architettura e del design. Imprenditore veneto, Brion ha guidato l’azienda dal 1968 al 1992, accompagnandola nel suo periodo di massimo splendore fino all’incorporazione nella Seleco. Sotto la sua direzione, Brionvega è diventata un simbolo del design italiano, grazie a prodotti innovativi che hanno unito tecnologia ed estetica, lasciando un segno nella storia dei televisori e degli apparecchi radio. Fondamentale è stato il suo rapporto con alcuni dei più grandi architetti e designer del Novecento, tra cui Marco Zanuso, Carlo Scarpa e James Stirling, oltre a figure come Gino Valle e Cino Zucchi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Addio al grande imprenditore italiano, entrato nelle case di milioni di famiglie: il triste annuncio

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