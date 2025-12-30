Addio al grande giornalista italiano | arrivato il triste annuncio
È stato comunicato il decesso di Luigi Paragone, noto giornalista italiano e figura di rilievo nel panorama dell’informazione locale. Padre di Gianluigi Paragone, conduttore televisivo ed ex direttore de La Padania, la sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel settore giornalistico. La sua figura ha contribuito a plasmare l’informazione in Italia, lasciando un segno duraturo nel panorama mediatico nazionale.
È morto Luigi Paragone, volto storico dell’informazione locale e padre del conduttore televisivo ed ex direttore de La Padania, Gianluigi Paragone. La famiglia ha reso noto che le esequie saranno celebrate martedì 30 dicembre alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Lissago, frazione del Comune di Varese, precedute dalla recita del Santo Rosario fissata per le 15.15, alla presenza di parenti, amici e colleghi. Nato nel Sannio, in provincia di Benevento, Luigi Paragone si era trasferito in Lombardia alla fine degli anni Sessanta, scegliendo Varese come città di adozione nel 1969. Proprio qui è cresciuta la sua famiglia ed è venuto alla luce il figlio Gianluigi nel 1971, poi destinato a intraprendere la carriera televisiva. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
