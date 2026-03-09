Verdi e la ricerca dell’autenticità | un incontro alla sede degli Amici della lirica

Alla sede degli Amici della lirica si terrà un incontro dedicato a Giuseppe Verdi, nel quale si discuterà di come la sua musica continui a coinvolgere ancora oggi il pubblico. L’appuntamento si concentrerà sul rapporto tra interpretazione e fedeltà alle intenzioni originali del compositore, senza entrare nel merito di cause o motivazioni. L’evento offrirà uno spazio di confronto tra appassionati e studiosi.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia La musica di Giuseppe Verdi continua ancora oggi a parlare al pubblico con straordinaria forza. Ma cosa significa davvero essere fedeli al pensiero del compositore? Qual è il confine tra tradizione interpretativa e ricerca dell’autenticità? A queste domande cercherà di rispondere l’incontro "Verdi e la ricerca dell’autenticità" in programma domenica 15 marzo alle ore 17 alla sede degli Amici della Lirica, in via Mazzini 81. Il pomeriggio sarà arricchito dalla partecipazione del mezzosoprano Elisa Bonazzi interprete particolarmente apprezzata nel repertorio cameristico. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Articoli correlati

"Verdi al cinema": le arie del Maestro e la storia del film alla sede degli Amici della LiricaProiezione e incontro domenica 8 marzo alle ore 17 alla sede degli Amici della Lirica un appuntamento dedicato all’incontro tra musica lirica e...

"Matinées a Palazzo Farnese": musica e storia da Verdi a Mozart con gli Amici della LiricaGli Amici della Lirica presentano "Matinées a Palazzo Farnese": un percorso musicale che celebra il genio senza tempo di Wolfgang Amadeus Mozart,...

How to Stay Persistent When Success Feels Too Far Away | 3 Hours of Expert Insights

Contenuti e approfondimenti su Amici della

Discussioni sull' argomento Trieste: ritorno al Trovatore con piacevoli sorprese; Verdi al Cinema, l’8marzo alla sede degli Amici della Lirica con il regista Dassoni: Passeggiata cinematografica e musicale – AUDIO; ONDE – 15 marzo 2026 – Metamorfosi; Verdi al Cinema.

Sky tg24. . "Tutto ciò che vediamo porta alla conclusione che la Russia vuole espandere la guerra. Quindi anche noi ci stiamo riarmando per rafforzare la capacità di difesa dell'Europa. Lo facciamo a livello bilaterale, ma anche con i nostri amici della Nato, svil - facebook.com facebook