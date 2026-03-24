Addio a Gino Paoli ha fatto sognare e innamorare generazioni di italiani

Gino Paoli è deceduto all’età di 91 anni. La sua carriera musicale si è sviluppata nel corso di diversi decenni, durante i quali ha scritto e interpretato canzoni che hanno avuto grande successo in Italia. La sua attività è stata caratterizzata da numerosi album e singoli pubblicati nel tempo. La sua morte rappresenta la perdita di una figura importante nel panorama musicale nazionale.

Gino Paoli, morto oggi all’età di 91 anni, ha dedicato l’intera sua vita alla musica lasciando capolavori indimenticabili che sono nei cuori di tutti, e che hanno fatto sognare e spesso innamorare generazioni di italiani, da ‘Sapore di sale’ a ‘Il cielo in una stanza’, due tra le più belle canzoni italiane di tutti i tempi, a ‘La gatta’, ‘Che cosa c’è’, ‘Senza fine’ e tanti altri. Tra i fondatori della cosiddetta ‘scuola genovese’ – con altri mostri sacri come Luigi Tenco, Fabrizio De Andrè, Bruno Lauzi, Umberto Bindi – Paoli in realtà non era nato a Genova ma a Monfalcone (Gorizia), il 23 settembre del 1934. La sua famiglia però (il padre, Aldo Paoli, era ingegnere navale) si trasferì nel capoluogo ligure pochi mesi dopo la sua nascita. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Addio a Gino Paoli, ha fatto sognare e innamorare generazioni di italiani Articoli correlati Leggi anche: “Ci ha lasciati”. Addio a un mito, ha fatto innamorare generazioni: tristissimo annuncio Leggi anche: Kabir Bedi a Sanremo 2026, com’è cambiato il Sandokan che ha fatto innamorare intere generazioni Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gino Paoli Temi più discussi: Addio a Gino Paoli, maestro della canzone d'autore italiana; Addio a Gino Paoli, il poeta della canzone italiana e delle emozioni che ci accompagneranno per sempre; Addio a Gino Paoli; Famiglia nel bosco, parla l'architetta della casa nel bosco. Addio a Gino Paoli: morto il cantautore simbolo della musica italianaÈ morto Gino Paoli, tra i più importanti cantautori della musica italiana. La notizia segna la scomparsa di una delle figure più rappresentative della canzone d’autore, protagonista di una carriera lu ... notizie.it Addio a Gino Paoli: morto a 91 anni uno dei più grandi della musica italianaSi è spento nella notte uno dei simboli della canzone italiana: Gino Paoli è morto all’età di 91 anni, lasciando un’eredità artistica immensa che ha ... ilmessaggero.it Addio a Gino Paoli. Il cantautore che ha rivoluzionato la musica italiana - facebook.com facebook Addio a Gino Paoli, maestro della canzone d'autore italiana x.com