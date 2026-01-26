Actv cerca nuovi autisti anche in apprendistato e da formare

Actv, azienda del trasporto pubblico di Venezia, ha aperto due bandi per autisti di linea, disponibili sia a tempo indeterminato sia in apprendistato. Le candidature sono rivolte a figure da formare e a conducenti esperti, con l’obiettivo di coprire il turnover causato dai pensionamenti. Questa opportunità permette di entrare in un’azienda stabile e di contribuire alla mobilità locale, attraverso un percorso di formazione e inserimento professionale.

Selezioni aperte sia per operatori già con titoli ed esperienza, sia per giovani tra 24 e 29 anni che saranno formati dall'azienda. Le assunzioni volte alla copertura dei pensionamenti Actv, l'azienda del trasporto pubblico veneiano, comunica di aver aperto due bandi destinati a conducenti di lineaautisti di autobus, a tempo indeterminato e in apprendistato, per creare graduatorie volte a coprire il turnover aziendale dovuto ai pensionamenti. Come per il precedente bando di dicembre destinato ai vaporetti, si punta anche alla formazione interna per sopperire alla carenza di figure. Il primo dei due bandi dunque è rivolto a professionisti di ogni età, cittadini comunitari o in possesso di permesso di soggiorno, già abilitati per la guida di autobus di linea (patente D o DE e qualifica CQC per trasporto persone).

