Acquista farmaci di natura oppioide con ricette falsificate | un 37enne denunciato dai Carabinieri

Un uomo di 37 anni del cesenate è stato denunciato dai Carabinieri di Sarsina con l'accusa di aver acquistato farmaci oppioidi utilizzando ricette false. Durante le indagini, sono stati sequestrati i farmaci e sono emerse le violazioni relative alla detenzione e all’acquisizione illegale di sostanze con principio attivo oppioide. La persona è stata segnalata all’autorità giudiziaria per i reati contestati.

Le indagini sono state avviate dai carabinieri, a seguito di una segnalazione relativa a sospetti acquisti, effettuati in una farmacia di Sarsina I carabinieri della stazione di Sarsina, hanno denunciato un 37enne del cesenate, con l'accusa di illecita acquisizione e detenzione di sostanza con principio attivo di natura oppioide e falsità materiale. Le indagini sono state avviate dai carabinieri, a seguito di una segnalazione relativa a sospetti acquisti, effettuati in una farmacia del luogo, di un farmaco appartenente alla classe degli analgesici oppioidi, quindi sottoposto a controllo medico e a regime prescrittivo vincolato. In base... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati Roma. Litiga con un clochard, acquista una bottiglia di alcool e tenta di dargli fuoco. Fermato dai Carabinieri cittadino polacco di 50 anniCronache Cittadine ROMA – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante, unitamente ai militari della Stazione Roma San... Contenuti e approfondimenti su Acquista farmaci Temi più discussi: Percorsi nella natura come terapia. Nelle Valli verdi ’pillole di salute’ per stare bene e limitare i farmaci; Lazio, dalla Regione progetto per anticipare i farmaci a chi esce dal pronto soccorso; Servizi online per la salute: come migliora l’esperienza di acquisto dei consumatori; Specializzandi in farmacia, sospensione e restituzione borse di studio. Renasfo: pronti a mobilitazione. Farmaci acquistati online, guida pratica per ottenere la detrazione fiscaleDetrazione farmaci online nel 730/2026: cosa cambia per i contribuenti Nel modello 730/2026 i contribuenti possono portare in detrazione molte spese p ... assodigitale.it Detrazione farmaci 2026, come ottenerla per quelli acquistati onlineQuali sono le regole da applicare per ottenere la detrazione dei farmaci acquistati online? Ecco quando si può avere e come fare. msn.com Cronaca. Sarsina: acquista farmaci di natura oppioide con false ricette, denunciato - facebook.com facebook Secondo webinar gratuito: come acquistare farmaci online in sicurezza. Con FOFI, Ministero della Salute e Dogane. Iscriviti: codacons.it/salute-autenti… #SaluteAutentica #Webinar x.com