Roma Litiga con un clochard acquista una bottiglia di alcool e tenta di dargli fuoco Fermato dai Carabinieri cittadino polacco di 50 anni

Un uomo di 50 anni, cittadino polacco, è stato arrestato ieri sera a Roma dopo aver litigato con un senzatetto. Dopo aver avuto un alterco, ha acquistato una bottiglia di alcol e ha tentato di dargli fuoco. I Carabinieri sono intervenuti subito e lo hanno fermato prima che potesse compiere ulteriori azioni. Ora si trova in caserma in attesa di essere ascoltato.

Cronache Cittadine ROMA – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante, unitamente ai militari della Stazione Roma San Lorenzo,

