Epifania allo Spazio Kairos | in scena lo spettacolo ' Tutti a scuola! La Befana vi aspetta'
Il 6 gennaio alle 16:30, allo Spazio Kairos di Torino, si terrà lo spettacolo
Martedì 6 gennaio alle 16,30 allo Spazio Kairos di Torino, in via Mottalciata 7, "Tutti a scuola! La Befana vi aspetta", di e con Michela Di Martino. Onda Larsen, che organizza il pomeriggio, offre alle 16 la merenda. Poi, alle 16,30, va in scena lo spettacolo liberamente tratto dal libro di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: "Mago J show", merenda e spettacolo di magia allo Spazio Kairos
Leggi anche: "L'arte di rendersi infelici" allo Spazio Kairos
Tutti a scuola! La Befana vi aspetta allo Spazio Kairos; Epifania a teatro per famiglie - Allo Spazio Kairos merenda e Tutti a scuola! La Befana vi aspetta, dal libro di Nicoletta Asnicar; Epifania a teatro per le famiglie; Epifania 2026, cosa fare a Torino: gli eventi da non perdere.
Epifania 2026, cosa fare a Torino: gli eventi da non perdere - Gli ultimi giorni di festa nel capoluogo piemontese sono all'insegna della magia e del divertimento per i più piccoli ma anche per i più grandi. tg24.sky.it
Maltempo invernale in vista per l'Italia proprio sotto la festività dell'Epifania. Potrebbe addirittura esserci spazio per una nevicata marginale fino a quote pianeggianti al nord-est, sulla Romagna e le Marche. - facebook.com facebook
#TeatrodelParco: martedì #6gennaio l'Epifania si festeggia al "Cafè Rouge"! Ambientato in un elegante caffè immaginario, lo show intreccia acrobatica aerea, giocoleria ed equilibrismi, trasformando lo spazio scenico in un luogo sospeso dove humour, poesia x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.