Zeudi Di Palma festeggia un traguardo importante, grazie ai suoi fan. La cantante ringrazia tutti per il sostegno e l’affetto dimostrato nel tempo. Nessuna grande conferenza o evento, solo un messaggio diretto ai follower che l’hanno accompagnata in questo percorso. Zeudi si prende un momento per condividere la sua gratitudine e promette di continuare a lavorare con passione.

Zeudi Di Palma raggiunge un importante traguardo grazie alla presenza e l’affetto dei fan, parla lei. Zeudi Di Palma cambia palco, ma non perde il centro della scena. Questa volta niente passerelle o riflettori tradizionali: il nuovo traguardo lo raggiunge su Twitch, territorio digitale dove il contatto è diretto, lo sguardo è senza filtri e il pubblico non applaude soltanto, ma dialoga. Negli ultimi mesi Zeudi ha dimostrato una cosa molto chiara: non le basta essere guardata, vuole essere ascoltata. La sua avventura su Twitch nasce così, quasi in punta di piedi, e cresce live dopo live fino a trasformarsi in uno spazio riconoscibile, personale, autentico. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Zeudi Di Palma raggiunge un importante traguardo. Il messaggio per i fan

Approfondimenti su Zeudi Di Palma

Zeudi Di Palma si sfoga contro le fan troppo invadenti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Zeudi Di Palma, le rivelazioni molto personali

Ultime notizie su Zeudi Di Palma

Zeudi Di Palma raggiunge la vetta su Twitch: è la streamer con più abbonati in ItaliaCon più di 27.000 abbonati Zeudi è al primo posto nella classifica degli streamer su Twitch Italia, invece è al nono nel mondo ... it.blastingnews.com

Zeudi Di Palma ricorda il suo Grande Fratello: 'Ha vinto Jessica e sono felicissima'In live su Twitch, Zeudi ha commentato il trionfo di Jessica Morlacchi sostenendo che il bacio che le ha dato le avrebbe portato fortuna ... it.blastingnews.com

Zeudi di Palma e il segreto custodito nel cuore: quella "prova" che non doveva uscire... Essere Miss Italia significa vivere sotto i riflettori, ma Zeudi di Palma ha dimostrato che i tesori più preziosi si custodiscono nell'ombra. Il suo legame con Biagio D'Anelli - facebook.com facebook