Recentemente, Tiffany Stratton è apparsa nell’episodio di SNME dello scorso 1 novembre, dove ha perso contro Jade Cargill, cedendo così il titolo di campionessa WWE. Questa sconfitta segna un momento importante nella sua carriera e potrebbe influenzare i suoi prossimi passi nel mondo della WWE. Per aggiornamenti e approfondimenti, ecco cosa sapere sulla situazione attuale di Tiffany Stratton.

L’ultima volta che abbiamo avuto la possibilità di vedere Tiffany Stratton è stata in occasione della sconfitta in quel di SNME lo scosro 1 novembre, contro Jade Cargill, a cui ha di conseguenza ceduto il titolo di campionessa WWE. In seguito a quella che rimane tutt’ora la sua ultima apparizzione, circolarono voci in merito alla sua presenza che sarebbe dovuta essere stata programmata per un lungo periodo pur in seguito alla perdita del titolo, come abbiamo potuto notare non sta affatto andando in questo modo. Secondo quanto detto da Dave Meltzer nel “ Wrestling Obsrver” infatti, L’ex campionessa femminile avrebbe subito un infortunio prorpio durante il suo ultimo incontro, la quale gravità sarebbe però ancora ignota. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Cattive notizie per Tiffany Stratton?

