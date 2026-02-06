Un insulto alla vita dieci anni dopo | il gioco con l' IA che fece infuriare Miyazaki arriva su Steam

Dieci anni dopo l’incidente con l’IA, il gioco che aveva fatto infuriare Miyazaki torna a far parlare di sé. Questa volta, è disponibile su Steam, portando di nuovo alla ribalta la vicenda che nel 2016 scatenò una ferma condanna del celebre regista giapponese. In quei giorni, pochi minuti di video furono sufficienti a scatenare reazioni dure e a far capire quanto Miyazaki fosse arrabbiato per quel progetto che considerava un insulto alla vita. Ora, il gioco è di nuovo tra le mani dei giocatori, e il ric

Nel 2016 bastarono pochi minuti di video per scatenare una delle reazioni più dure mai pronunciate da Hayao Miyazaki. Oggi, quella stessa tecnologia torna sotto forma di videogioco. A dieci anni dalle polemiche che coinvolsero Hayao Miyazaki, la tecnologia che definì "un insulto alla vita" diventa un videogioco. ANLIFE: Motion-Learning Life Evolution debutta su Steam l'11 febbraio. La domanda non è più "se", ma "come" sia cambiata nel tempo. Dal caso Miyazaki alla tecnologia che fece discutere La storia di ANLIFE: Motion-Learning Life Evolution inizia ben prima del suo annuncio ufficiale su Steam. «Un insulto alla vita stessa». Con parole nette e senza compromessi, Hayao Miyazaki, iconico co-fondatore dello Studio Ghibli, ha espresso tutta la sua contrarietà all'uso dell'intelligenza artificiale nell'arte. In un'epoca in cui la tecnologia corre più veloce dell

