Puglia cuore e volley | a Lecce esplode la febbre per il derby di Serie A2

A Lecce, il derby di Serie A2 ha acceso una forte passione tra i tifosi, spinti dalla voglia di dimostrare il valore della propria squadra. La partita ha generato entusiasmo tra i sostenitori, che si sono radunati in modo compatto davanti ai campi, portando bandiere e cori dal mattino. La tensione cresce e l’atmosfera si fa sempre più vibrante, mentre le strade della città si riempiono di colori e di voci.

Mercoledì 18 febbraio il Palasport ospita la storica sfida tra Melendugno e Fasano: un incrocio di destini tra ambizioni di Pool Promozione e un inedito duello tutto argentino LECCE – C’è un’elettricità sottile e potente che attraversa il Salento. Non è solo una questione di classifica, ma di identità, orgoglio e appartenenza. Mercoledì 18 febbraio, alle ore 20,30, il Palasport “San Giuseppe da Copertino” di Lecce si trasformerà nell’epicentro della pallavolo pugliese: va in scena il primo, storico derby stagionale di Serie A2 tra la Narconon Volley Melendugno e l’Olio Pantaleo Volley Fasano. Dopo essersi evitate per tutta la Regular Season a causa della divisione dei gironi, le due realtà più brillanti del volley regionale si ritrovano finalmente faccia a faccia nel momento più caldo della Pool Promozione.🔗 Leggi su Lecceprima.it

