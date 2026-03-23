Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2026 ore 17 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della regione Lazio sulla Cassia a seguito di un incidente avvenuto in precedenza permangono code tra Castel de' ceveri e le rughe in direzione di Viterbo Attenzione anche sulla A24 Roma Teramo dove segnalato un incidente tra Carsoli e Vicovaro verso Roma sono possibili quindi rallentamenti ci possiamo poi sul Raccordo Anulare dove si procede a rilento in carreggiata esterna a partire dalla mattina fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis e Salaria tra Nomentana e La Rustica verso lo stesso raccordo code sulla diramazione Roma Sud a partire da... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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