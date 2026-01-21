Chivu Conte siparietto virale a Sky | la reazione dei due tecnici in collegamento ha fatto il giro del web Cos’è successo

Da calcionews24.com 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un collegamento su Sky, un siparietto tra Chivu e Conte ha catturato l’attenzione degli spettatori. La reazione spontanea dei due tecnici ha fatto rapidamente il giro del web, suscitando interesse e discussioni tra gli appassionati. Questo episodio, che ha coinvolto i protagonisti in modo naturale, rappresenta un esempio di come momenti autentici possano diventare virali anche in contesti sportivi.

Cheddira Lecce: è fatta per il trasferimento dell’attaccante dal Sassuolo. Tutti i dettagli dell’operazione Dembelé, rinnovo ad alta tensione col PSG: il Pallone d’Oro può dire salutare? Al-Khelaifi fissa il tetto salariale Dzeko, ci siamo per l’addio alla Fiorentina! Accordo trovato: va via subito Norton-Cuffy verso l’addio al Genoa? Irrompe un’altra big della Serie A! Juve e Inter avvisate Calciomercato Parma: no di questo obiettivo ai ducali! Ha rifiutato la proposta fatta a gennaio, cosa è successo Cheddira Lecce: è fatta per il trasferimento dell’attaccante dal Sassuolo. Tutti i dettagli dell’operazione Napoli, che attacco a Conte! L’agente Giuffredi: «Non ha coraggio coi giovani, li tiene in ostaggio!». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

chivu conte siparietto virale a sky la reazione dei due tecnici in collegamento ha fatto il giro del web cos8217232 successo

© Calcionews24.com - Chivu Conte, siparietto virale a Sky: la reazione dei due tecnici in collegamento ha fatto il giro del web. Cos’è successo

Leggi anche: De Rossi Dzeko, siparietto nella conferenza stampa post Genoa Fiorentina: cos’è successo, il VIDEO ha fatto il giro del web

Leggi anche: Pio Esposito, l’abbraccio di tutta la panchina in Inter Venezia fa il giro del web: cos’è successo

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

chivu conte siparietto viraleMister c’è Conte, non so se volete salutarvi. La reazione di Chivu è già viraleNelle interviste post gara sul canale satellitare si sono incrociati Chivu e Conte dopo una serataccia in Champions ... msn.com

chivu conte siparietto viraleConte e Chivu, tensione in diretta tv, il tecnico azzurro si arrende: la frase choc, la bordata di CapelloClima incandescente tra i due allenatori, quello dell'Inter rifiuta il saluto al tecnico del Napoli, criticato da Capello dopo l'1-1 in Danimarca ... sport.virgilio.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.