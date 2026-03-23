Un milione di euro con la schedina la fortuna bacia Ceriano Laghetto

A Ceriano Laghetto è stato vinto un milione di euro grazie a una combinazione di numeri fortunati nel gioco Million Day. La vincita è stata annunciata ufficialmente, confermando ancora una volta la presenza di grandi premi nella regione. La notizia ha attirato l’attenzione tra i residenti e gli appassionati di giochi d’azzardo, mentre le autorità competenti verificano i dettagli della giocata vincente.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Venerdì 27 marzo si preannuncia una giornata critica per la mobilità a Milano e nell’hinterland.. È stato arrestato un uomo di 49 anni, ritenuto responsabile della cosiddetta “truffa del finto. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Un milione di euro con la schedina, la fortuna bacia Ceriano Laghetto Articoli correlati C’è un nuovo milionario in Brianza: a Ceriano Laghetto vinto un milione di euro al MillionDayCeriano Laghetto (Monza e Brianza), 23 marzo 2026 – In Lombardia, precisamente in provincia di Monza Brianza, c’è un nuovo Gastone. Una raccolta di contenuti su Ceriano Laghetto Temi più discussi: C’è un nuovo milionario in Brianza: a Ceriano Laghetto vinto un milione di euro al MillionDay; Un milione di euro con la schedina, la fortuna bacia Ceriano Laghetto; In Brianza c'è un nuovo milionario: vince un milione di euro con una sola giocata; Million day: vinto un milione di euro a Ceriano Laghetto. Un milione di euro con la schedina, la fortuna bacia Ceriano LaghettoVinti un milione di euro a Ceriano Laghetto con la sequenza di numeri fortunati del Million Day La fortuna fa tappa fissa in Lombardia e, questa volta, ha ... ilnotiziario.net C’è un nuovo milionario in Brianza: a Ceriano Laghetto vinto un milione di euro al MillionDayLa vincita è andata a segno nell'estrazione delle 20.30 di sabato 21 marzo, grazie ad una giocata singola. Ecco come riscuotere il premio ... msn.com Promozione, Luino 1910: al "Frossi" arriva il Ceriano Laghetto - x.com Macallè Ceriano Laghetto - facebook.com facebook