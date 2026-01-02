Ultimissime Juve LIVE | la dirigenza accelera per il rinnovo di Yildiz Cancelo sempre nel mirino

Le ultime notizie sulla Juventus aggiornate in tempo reale: la dirigenza lavora con attenzione al rinnovo di Yildiz e monitora costantemente la situazione di Cancelo, sempre nel mirino. Segui gli aggiornamenti quotidiani per rimanere informato sulle novità in casa bianconera.

Ultimissime Juve LIVE – 2 gennaio 2026. Rinnovo Yildiz, la Juve ora accelera: la firma sul nuovo accordo può arrivare in tempi brevi! La dirigenza ha fatto queste due promesse al turco: i dettagli. Ore 9.00 – L'alba del 2026 porta con sé una notizia che ha il sapore della definitiva consacrazione per il progetto sportivo bianconero. Leggi anche: Rinnovo Yildiz, la Juve accelera per trattenere il talento turco. La strategia della Vecchia Signira è chiara: continuano i dialoghi con la dirigenza Leggi anche: Rinnovo Yildiz, la Juve ora accelera: la firma sul nuovo accordo può arrivare in tempi brevi! La dirigenza ha fatto queste due promesse al turco: i dettagli La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all'argomento. La Juve è bruttina, ma vince anche a Pisa: Spalletti scala la classifica, ora è secondo; La Juve vince a Pisa: Kalulu-Yildiz gol, Spalletti sorride. Tutte le dichiarazioni e la classifica; McKennie a disposizione con il Pisa, out Conceiçao e Cabal; Tutto il mercato in. Quando Marco Ottolini diventerà il nuovo direttore sportivo della Juve: il suo ruolo all'interno della dirigenza - Marco Ottolini torna alla Juventus come direttore sportivo, pronto a guidare la gestione della rosa e lo scouting con un approccio tra dati e esperienza

Juventus, il regalo a Spalletti si chiama Tonali: la strategia e la mossa di Sandro. Perché Frattesi sarebbe un favore all’Inter - Calciomercato Juventus, Spalletti spinge per Tonali ma il centrocampista dichiara il suo amore per il Newcastle. sport.virgilio.it

Vlahovic, c'è una cosa che ha colpito la dirigenza Juve. E cosa può cambiare tra futuro e rinnovo - L'intervento a Londra e subito l'iter per il recupero: il rientro è fissato per la primavera. tuttosport.com

Ultimissime Juventus Le principali notizie di giornata - facebook.com facebook

La #Juventus ha informato il #Genoa in queste ultimissime ore che non lascerà partire Mattia #Perin. @MatteMoretto x.com

