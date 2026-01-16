Koons | le sue opere più iconiche dialogano con il palazzo nobiliare La mostra a Fiorenzuola d’Arda

La mostra di Jeff Koons a Fiorenzuola d’Arda mette in luce come le sue opere più iconiche si integrino con il contesto storico del palazzo nobiliare. Con un focus sobrio e accurato, l’esposizione invita a scoprire il rapporto tra le creazioni di Koons e l’architettura, offrendo un’occasione di riflessione sulla contemporaneità e il passato. Un evento che valorizza il dialogo tra arte e patrimonio storico, senza eccessi di enfasi.

Se si fa un giro su Internet per cercare notizie su Jeff Koons, si trova una domanda frequente: quanto costa un’opera? Risposta: "91 milioni di dollari è la cifra pagata per acquistare Rabbit, il celebre coniglio in acciaio inossidabile realizzato da Koons nel 1986 che è diventato l’opera d’arte di un artista vivente più costosa della storia". Strappando infatti nel 2019 il primato conquistato da David Hockney nel 2018. Artista giustissimo al momento giusto, si potrebbe dire per il quasi settantunenne americano, noto per le sue opere che illustrano ironicamente l’American way of life e la sua tendenza al consumismo, Koons generalmente definito l’erede di Andy Warhol e continuatore della pop art, aleggia da qualche mese su Fiorenzuola d’Arda, grazie alla mostra ’Balloons & Wonders’ allestita a Palazzo Bertamini Lucca, dove resterà fino al 6 aprile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Koons: le sue opere più iconiche dialogano con il palazzo nobiliare. La mostra a Fiorenzuola d’Arda Leggi anche: A Palazzo Mignanelli, 12 installazioni dell’artista portoghese dialogano in mostra con 33 creazioni d’archivio dello stilista Leggi anche: Il primo amore non si scorda mai. Louis Vuitton nel 2026 rilancia le sue borse più iconiche La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Koons: le sue opere più iconiche dialogano con il palazzo nobiliare. La mostra a Fiorenzuola d’Arda - Se si fa un giro su Internet per cercare notizie su Jeff Koons, si trova una domanda frequente: quanto costa un’opera? quotidiano.net

Jeff Koons. “Sbarco sulla Luna con le mie opere” - Visto da qui, sulla Terra, nel suo studio a Manhattan sulla Decima Avenue, il progetto tecno lunare di Jeff Koons sembrava creativo e bellissimo. repubblica.it

Opere di Jeff Koons sbarcano a Vieste nella torre San Felice - Le opere di Jeff Koons, uno degli artisti più iconici e influenti dell'arte contemporanea, sbarcano sul Gargano, a Vieste, in un evento organizzato dal Comune, in collaborazione con Giuseppe Benvenuto ... ansa.it

Moco Museum, Marble Arch (Londra) Vorresti ammirare dal vivo opere famose di Damien Hirst, Banksy, Jeff Koons e Andy Warhol E, dal mese prossimo, sculture e opere d'arte di Robbie Williams Per chi è immerso nella vivace scena artistica europea, " facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.