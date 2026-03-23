E’ salito ad almeno 66 morti e decine di feriti il bilancio dello schianto di un aereo militare colombiano con a bordo 125 tra soldati e membri dell’equipaggio. L’incidente è avvenuto lunedì mattina. Il velivolo, un C-130 Hercules, è precipitato poco dopo il decollo da Puerto Leguizamo, vicino al confine meridionale con Ecuador e Perù, spargendo rottami in fiamme nella giungla. Una fonte militare ha dichiarato che 58 soldati sono morti, insieme a sei membri dell’aeronautica e due agenti di polizia. Le operazioni di soccorso sono proseguite per tutta la mattinata, mentre restano ancora da chiarire le condizioni di alcuni passeggeri. Il... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tragico incidente in Colombia, aereo militare precipita: 8 morti e oltre 80 feriti

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