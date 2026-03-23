Tragedia all’aeroporto LaGuardia di New York un aereo finisce contro un mezzo dei vigili del fuoco causando almeno due morti
Un boato sordo, poi il silenzio surreale sulle piste ancora illuminate dell’eroporto di LaGuardia a New York dove qualcosa è andato terribilmente storto dando luogo a uno spaventoso incidente. Un aereo passeggeri, infatti, si è schiantato contro un mezzo dei vigili del fuoco causando la morte del pilota e del copilota. L’incidente sulla pista. Tutto è accaduto alle 23:38, ora locale, quando il traffico nello scalo iniziava a rallentare. Insomma un momento in cui, di norma, la situazione è tranquilla e gestibile. In quel momento, però, il velivolo – un Bombardier CRJ-900 – arrivava da Montreal in Canada, stava rallentando, raggiungendo la velocità di circa 38 kmh. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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