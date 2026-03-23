Un boato sordo, poi il silenzio surreale sulle piste ancora illuminate dell’eroporto di LaGuardia a New York dove qualcosa è andato terribilmente storto dando luogo a uno spaventoso incidente. Un aereo passeggeri, infatti, si è schiantato contro un mezzo dei vigili del fuoco causando la morte del pilota e del copilota. L’incidente sulla pista. Tutto è accaduto alle 23:38, ora locale, quando il traffico nello scalo iniziava a rallentare. Insomma un momento in cui, di norma, la situazione è tranquilla e gestibile. In quel momento, però, il velivolo – un Bombardier CRJ-900 – arrivava da Montreal in Canada, stava rallentando, raggiungendo la velocità di circa 38 kmh. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Tragedia all’aeroporto LaGuardia di New York, un aereo finisce contro un mezzo dei vigili del fuoco causando almeno due morti

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