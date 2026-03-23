Secondo quanto riferito da NBC News, le vittime sarebbero il pilota e il copilota dell’aereo. La Federal Aviation Administration, che ha avviato un’indagine sull’accaduto, ha dichiarato che l’aereo era un bimotore Bombardier CRJ-900 proveniente da Montreal. L’incidente è avvenuto sulla pista 4 dell’aeroporto LaGuardia intorno alle 23:45 ora locale, le 4:45 in Italia. La compagnia Jazz Aviation, che opera con il nome di Air Canada Express, ha dichiarato che a bordo dell’aereo si trovavano 72 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio, ma ha precisato che si tratta di cifre preliminari tratte dalla lista dei passeggeri e “soggette a verifica”. Lo scalo è stato chiuso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - New York, aereo contro mezzo vigili del fuoco a aeroporto LaGuardia: almeno 2 morti

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