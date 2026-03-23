New York aereo contro mezzo vigili del fuoco a aeroporto LaGuardia | almeno 2 morti

Da lapresse.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto riferito da NBC News, le vittime sarebbero il pilota e il copilota dell’aereo. La Federal Aviation Administration, che ha avviato un’indagine sull’accaduto, ha dichiarato che l’aereo era un bimotore Bombardier CRJ-900 proveniente da Montreal. L’incidente è avvenuto sulla pista 4 dell’aeroporto LaGuardia intorno alle 23:45 ora locale, le 4:45 in Italia. La compagnia Jazz Aviation, che opera con il nome di Air Canada Express, ha dichiarato che a bordo dell’aereo si trovavano 72 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio, ma ha precisato che si tratta di cifre preliminari tratte dalla lista dei passeggeri e “soggette a verifica”. Lo scalo è stato chiuso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

new york aereo contro mezzo vigili del fuoco a aeroporto laguardia almeno 2 morti
© Lapresse.it - New York, aereo contro mezzo vigili del fuoco a aeroporto LaGuardia: almeno 2 morti

Articoli correlati

Incidente all’aeroporto LaGuardia di New York: aereo contro mezzo dei vigili del fuoco: «Due morti»Un velivolo di Air Canada si è scontrato a forte velocità con un mezzo dei vigili del fuoco all’aeroporto LaGuardia di New York la sera di domenica...

Incidente all’aeroporto LaGuardia di New York: aereo dell'Air Canada contro mezzo dei vigili del fuoco: «Due morti», scalo chiusoUn velivolo di Air Canada si è scontrato a forte velocità con un mezzo dei vigili del fuoco all’aeroporto LaGuardia di New York la sera di domenica...

Una raccolta di contenuti su New York

Temi più discussi: Incidente all'aeroporto LaGuardia di New York: aereo contro mezzo dei vigili del fuoco; Incidente su pista tra aereo e veicolo, sospesi i voli all'aeroporto LaGuardia di New York; New York, scontro all'aeroporto LaGuardia tra aereo di linea e mezzo di servizio; Incidente all'aeroporto LaGuardia di New York, aereo in fase di atterraggio si scontra con un veicolo.

new york new york aereo controNew York, aereo contro mezzo dei vigili: due morti all’aeroporto LaGuardiaLa Federal Aviation Administration (Faa) ha reso noto che l’aereo coinvolto era un Bombardier CRJ-900 bimotore e ha comunicato la chiusura dello scalo a seguito di «un’emergenza» ... ilsole24ore.com

new york new york aereo controIncidente all’aeroporto LaGuardia di New York: aereo contro mezzo dei vigili del fuoco. Diversi feritiUn velivolo di Air Canada, proveniente da Montreal, si è scontrato con un mezzo dei vigili del fuoco che si muoveva a forte velocità per un’emergenza. L’aeroporto è stato chiuso ... msn.com

Digita per trovare news e video correlati.