Luceverde Roma Bentrovati traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale qualche problema sul viadotto della Magliana dove per un incidente avvenuto all'altezza di via del mare Ci sono code in direzione del raccordo anulare incidenti anche su via Tiburtina all'altezza del raccordo anulare code da Settecamini in direzione del centro città ricordiamo poi lavori sulla Salaria dove all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe c'è riduzione della sede stradale in direzione del centro frequenterà formazione di rallentamenti e code nuovi lavori da oggi lungo via di Ponte Galeria la strada è transitabile a... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-03-2026 ore 20:30

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Roma non è solo traffico. Roma è stata un circuito. Tra Caracalla, Monte Mario, le strade che oggi percorriamo senza pensarci… un tempo si correva davvero. Moto, velocità, storia. Ti sei mai chiesto cosa c’era prima delle nostre uscite della domenica Abbia facebook