luce verde Lazio Bentrovati sulla A24 roma-teramo rallentamenti e code a causa di un incidente avvenuto tra Carsoli Oricola Vicovaro Mandela in direzione della capitale sempre per incidente sulla Cassia bis Veientana Ci sono code tra Formello e le rughe in direzione Viterbo consuete gli spostamenti di queste ore a Roma sul Raccordo Anulare in particolare corda in carreggiata esterna tra Pontina e La Romanina stessa situazione in carreggiata interna tra bufalotte Tuscolana coda tratti in uscita della città sul tratto Urbano della A24 roma-teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare e in provincia di Frosinone per lavori fino al prossimo 3. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 23-03-2026 ore 17:30

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