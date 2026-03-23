Toscana i risultati del referendum | lo spoglio in diretta

Firenze, 23 marzo 2026 – Chiuse alle 15 le urne, subito via allo spoglio dei voti per il referendum sulla Giustizia per confermare o meno la riforma che introduce, tra l'altro, la separazione delle carriere dei magistrati. Con un’ affluenza molto alta, da più parti imprevista, c’è molta attesa per l’esito della consultazione. C’è da ricordare che, trattandosi di un referendum costituzionale, non è previsto il quorum per cui il risultato è valido a prescindere dalla percentuale dei votanti. La legge costituzionale su cui sono stati chiamati a esprimersi i cittadini modifica 7 articoli della Carta – gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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