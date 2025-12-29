Meteo Capodanno sotto zero | freddo in arrivo e possibili nevicate in collina

Le condizioni meteorologiche degli ultimi giorni dell’anno sono caratterizzate da alta pressione, nebbie e temperature in diminuzione. Nelle prossime settimane, si prevede un ulteriore calo delle temperature, con possibilità di nevicate in collina. A partire dal primo weekend di gennaio, si potrebbe verificare un cambiamento nelle condizioni atmosferiche, offrendo una prospettiva diversa rispetto al quadro attuale.

Ultimi giorni dell'anno tra alta pressione, nebbie e temperature in calo. Dal primo weekend di gennaio si potrebbe avere una svolta meteo.

