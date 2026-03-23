Torino il referendum in diretta | in Piemonte e in città domenica sera l' affluenza sfiorava già il 50% Exit poll e risultati dalle 15

È il secondo e ultimo giorno per votare, fino alle 15. La domenica ha visto un record storico di affluenza per questo tipo di consultazione. Nel Capoluogo, nonostante il maltempo, nel primo giorno del referendum costituzionale, i torinesi hanno risposto con una partecipazione in netto aumento rispetto agli anni precedenti. Se al rilevamento di mezzogiorno quel 12% aveva fatto temere il flop — inferiore pure alla media italiana del 15% —, alle 23 ha votato il 49,94% degli aventi diritto — 315.386 elettori su 631.560 — un dato che segna un deciso cambio di passo. Nel giugno 2025, per il referendum abrogativo su Jobs Act e nuovo iter per la cittadinanza, alla stessa ora ci si era fermati al 32,2%, mentre nel settembre 2020, in occasione della consultazione costituzionale sulla riduzione dei parlamentari, l’affluenza era stata del 36,97%. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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