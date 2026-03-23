Cagliari - La Corte d’Appello ribalta in parte la decisione di primo grado: confermata la legittimità della presidente della Regione Sardegna, ma resta la sanzione economica La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, mantiene il proprio incarico istituzionale dopo la decisione della Corte d’Appello di Cagliari, che ha escluso la decadenza dal ruolo, riformando parzialmente la sentenza di primo grado. Resta tuttavia in vigore la sanzione pecuniaria da 40mila euro, legata alla gestione del rendiconto delle spese elettorali. Nel pronunciamento, i giudici hanno accolto in parte il ricorso presentato dalla governatrice, annullando la precedente interpretazione che aveva qualificato la sua condotta come “omessa presentazione” della documentazione contabile. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Todde salva il mandato: niente decadenza, resta la multa da 40mila euro

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