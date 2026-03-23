Inter News 24 Thuram, altra prestazione negativa contro la Fiorentina. L’attaccante francese rischia di perdere il posto da titolare. Il pareggio del Franchi ha proiettato un’ombra inquietante sul futuro immediato dell’attacco nerazzurro: il caso Marcus Thuram. L’attaccante francese, chiamato a caricarsi il peso del reparto durante l’assenza del capitano, è apparso ancora una volta opaco e poco incisivo, confermando un trend che vede l’ Inter senza vittorie da quattro partite consecutive tra campionato e Coppa Italia. Il calo di rendimento del numero 9 si inserisce in una flessione generale che coinvolge anche elementi come Dimarco e Zielinski, ma è la sterilità offensiva del francese a preoccupare maggiormente lo staff di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram diventa un caso. La pessima prestazione contro la Fiorentina e il sorpasso di Pio Esposito. Quando tornerà Lautaro…

Articoli correlati

Fiorentina-Inter: formazioni ufficiali. Mandragora out per problemi al polpaccio. Kean contro Pio Esposito e ThuramFIRENZE – A poche ore da Fiorentina-Inter, la società viola ha fatto sapere che Rolando Mandragora noin sarà nemmeno in panchina per un problema al...

Fiorentina Inter LIVE 0-1: padroni di casa completamente in bambola, Thuram e Pio Esposito sfiorano il raddoppio!di Alberto PetrosilliAppuntamento alle 20:45 all’Artemio Franchi per Fiorentina Inter, match della 30^ giornata di Serie A 2025/26: seguilo live con...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pio Esposito

Temi più discussi: Siamo delusi, ma è tutto nelle nostre mani: Pio Esposito in conferenza stampa; Pagelle Inter-Atalanta: Thuram sbaglia tutto, Sommer pasticcia. Krstovic tiene testa a Pio!; TS – Inter-Atalanta certifica due grandi problemi. E se Thuram diventa dannoso…; Fiorentina-Inter in un Franchi tutto viola: Kean e compagni a caccia dell'impresa. Cremonese di nuovo vicina. Formazioni.

Esposito e Thuram troppo isolati, Perrone maestro del centrocampoAcerbi e Bastoni danno garanzie in difesa , Valle si mangia un gol incredibile e Butez fa piu il regista che il portiere ... sportmediaset.mediaset.it

Pagina 2 | Pagelle Inter-Atalanta: Thuram sbaglia tutto, Sommer pasticcia. Krstovic tiene testa a Pio!Finale polemico a San Siro dopo i contatti tra Sulemana e Dumfries. Chivu non trova soluzioni, Palladino sorride ... tuttosport.com

Dopo qualche momento di difficoltà in questa stagione, David de Gea è stato decisivo in Fiorentina-Inter con una parata su Pio Esposito all'ultimo secondo di partita Ben 6 volte quest'anno i viola hanno subito gol nei minuti di recupero finali: Fagioli, così co x.com

L’Inter frena ancora con la Fiorentina, 1-1 al Franchi: Pio Esposito non basta, Chivu a +6 sul Milan https://shorturl.at/2DqlB facebook