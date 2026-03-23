Testosterone femminile | l’ormone segreto della vitalità e della libido

Da milleunadonna.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando sentiamo la parola "testosterone", la nostra mente vola subito a bicipiti scolpiti, barba folta e spogliatoi maschili. Ma sapete una cosa, amiche? Questa è solo una parte della storia. Il testosterone è presente anche nel corpo femminile e, nonostante le quantità siano inferiori rispetto a quelle dei maschi, il suo ruolo per il nostro benessere è assolutamente cruciale. Spesso lo chiamiamo "l’ormone del desiderio", ma è molto di più: è una vera e propria benzina per la nostra vitalità quotidiana. Eppure, per troppo tempo, è stato il grande dimenticato della salute ormonale delle donne. Prodotto dalle ovaie e dalle ghiandole surrenali, il testosterone agisce come un sintonizzatore per il nostro organismo. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

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