Lutto nel Pd il terribile annuncio | aveva soltanto 51 anni

Il consigliere del Pd Ciro Formica, di 51 anni, è morto improvvisamente a causa di un malore durante la notte. La sua scomparsa ha colpito la comunità della VII Municipalità di Napoli, dove era molto conosciuto. Formica aveva dedicato anni alla politica locale, impegnandosi per migliorare il quartiere. La notizia ha suscitato grande dolore tra colleghi e cittadini. La sua morte lascia un vuoto evidente tra chi lo aveva incontrato spesso in incontri pubblici e incontri di quartiere. La salma sarà esposta presso la camera mortuaria domani.

Lutto nella VII Municipalità di Napoli per la scomparsa del consigliere del Partito Democratico Ciro Formica, morto nella notte a 51 anni a seguito di un improvviso malore. La notizia si è diffusa rapidamente nell'area nord della città, lasciando sgomenta la comunità politica e civile. Originario del quartiere di Miano, Formica era un volto noto e radicato sul territorio. Da anni punto di riferimento per residenti e associazioni, aveva costruito il suo impegno pubblico partendo proprio dalle istanze del quartiere. Consigliere municipale dal 2011, era stato rieletto per tre consiliature consecutive, confermando la fiducia degli elettori.