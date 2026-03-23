Le finali di Coppa Europa si sono concluse a Saalbach con il successo dell’austriaco Manuel Tranninger nel SuperG maschile, mentre la squadra italiana ha raccolto risultati nelle retrovie della classifica. Il vincitore ha chiuso con un tempo di 1’1669, distaccando nettamente gli avversari diretti e stabilendo il nuovo standard per questa competizione. L’evento ha una dominazione chiara da parte dei paesi alpini centrali, con Austria, Svizzera e Francia che hanno occupato le prime posizioni del podio. Per i rappresentanti azzurri, invece, la gara non è stata all’altezza delle aspettative, con nessuno dei nostri sciatori capace di entrare nella top ten o di sfidare per le medaglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SuperG: Tranninger vola, gli azzurri fuori dai primi dieci

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