Da Sfera Ebbasta a Shiva | la trap milanese protagonista dello show Pdf Channel
Durante la Fashion Week uomo di Milano, Pdf Channel ha presentato uno spettacolo che ha messo in evidenza la scena trap milanese emergente. Tra una tavola imbandita e una partita di poker tra colleghi, il brand ha scelto di valorizzare la musica e lo stile di artisti come Sfera Ebbasta e Shiva, sottolineando l’influenza crescente della trap sulla moda e sulla cultura giovanile.
La tavola imbandita e una partita di poker tra ‘colleghi’. La sfilata di Pdf Channel durante la Fashion Week uomo di Milano è stata un vero e proprio spettacolo affidato alla crème de la crème del trap milanese di nuova generazione. Domenico Formichetti, alla guida del brand che ha debuttato dopo.🔗 Leggi su Milanotoday.it
