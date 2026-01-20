Da Sfera Ebbasta a Shiva | la trap milanese protagonista dello show Pdf Channel

Durante la Fashion Week uomo di Milano, Pdf Channel ha presentato uno spettacolo che ha messo in evidenza la scena trap milanese emergente. Tra una tavola imbandita e una partita di poker tra colleghi, il brand ha scelto di valorizzare la musica e lo stile di artisti come Sfera Ebbasta e Shiva, sottolineando l’influenza crescente della trap sulla moda e sulla cultura giovanile.

Sfera Ebbasta firma la capsule collection per G-Shock - Shock e insieme realizzano una limited edition personalizzata e curata dallo stesso artista ... billboard.it

Spotify Chart 2026, settimana 3: Guè spodesta Tony Boy e Sfera Ebbasta - facebook.com facebook

