Segreti di famiglia 3 replica puntata 23 marzo in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 23 marzo – con la soap turca Segreti di famiglia (Yargi). Nella puntata odierna arriva il giorno dell’udienza di Cinar, ma Yekta deve restare in ospedale perché rischia un’emorragia cerebrale. Al termine dell’udienza, Cinar viene rilasciato e Ceylin comunica alla famiglia Kaya che Ilgaz è scomparso. In centrale, Iclal e Eren interrogano Nevzat per capire dove abbia portato Ilgaz, ma lui nega di conoscerlo e di essere un sicario. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 97 in replica streaming. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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