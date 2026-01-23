Oggi, venerdì 23 gennaio, è disponibile in streaming la replica della puntata di

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 23 gennaio – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna la famiglia si riunisce per elaborare la perdita di Metin. La tensione è tangibile e Mert cerca di mantenere un clima sereno. Gul fatica a nascondere le sue emozioni; Ceylin e Aylin si accorgono che la donna ha preso una camicia di Metin e iniziano a farsi domande sul rapporto che c’era tra i due. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 50 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Segreti di famiglia 3, replica puntata 23 gennaio in streaming | Video Mediaset

Il 23 dicembre, in streaming su Video Mediaset, sarà disponibile la replica della puntata di

Il 1° gennaio, in streaming su Video Mediaset, è disponibile la replica della prima puntata di "Segreti di famiglia 3".

