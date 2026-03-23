Scuola e cinema | il Convitto di Maddaloni trasforma l’Eneide in un cortometraggio

Da anteprima24.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Protagonisti sono gli studenti della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, del Liceo Classico e del Liceo Classico Europeo annessi al Convitto, insieme agli allievi della secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro”, dell’Istituto Comprensivo “Luigi Settembrini”, e del Liceo Artistico “Don Gnocchi”, dell’I.I.S.S. “Luigi Vanvitelli” di Lioni (AV), con le sedi del Liceo “Francesco De Sanctis”, dell’I.P.S.E.O.A. e dell’I.P.I.A, i quali saranno guidati nella scoperta delle tecniche del cinema e della narrazione audiovisiva grazie a laboratori pratici, incontri con professionisti del settore ed analisi cinematografica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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