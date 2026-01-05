Cinema un cortometraggio di animazione di Alessandro Rak per i 2500 anni di Neapolis Graded tra gli sponsor

Le celebrazioni per i 2500 anni di Neapolis, l’antico insediamento greco-romano da cui nasce la Napoli contemporanea, non si esauriscono con la fine del 2025, ma proseguono nel nuovo anno all’interno di Napoli Millenaria, la rassegna che guarda oltre la ricorrenza storica per restituire alla città una visione lunga, aperta al presente e al futuro. Nell’ambito del vasto programma di iniziative promosso dal Comune di Napoli, fortemente voluto dal sindaco Gaetano Manfredi, direttrice artistica Laura Valente, questa mattina CasaCinema Napoli ha ospitato l’anteprima del cortometraggio d’animazione firmato da Alessandro Rak, dedicato ai 2500 anni di Neapolis e alla stratificazione culturale, simbolica e immaginaria che attraversa la città. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

5 GENNAIO A CASACINEMA L’ANTEPRIMA DEL CORTO DEDICATO A NEAPOLIS.

