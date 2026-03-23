SCHERZI A PARTE | TANTI VIP PER L’ULTIMA PUNTATA DELLO SHOW DI CANALE 5

Lunedì 23 marzo, in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con Scherzi a Parte, lo show condotto da Max Giusti. Vittime dell’ultima puntata stagionale del format cult della tv commerciale in onda dal 1992: Sal Da Vinci. Simona Ventura. Elisa Di Francisca. Rosa Chemical. Alessia Marcuzzi. Costanza Calabrese. Gianluigi Nuzzi. Nel corso della serata, Max Giusti introdurrà gli scherzi con monologhi inediti e commenterà i filmati in studio insieme alle vittime. Spazio anche alle sue imitazioni più note, con sketch originali e momenti di intrattenimento con gli ospiti. Lunedì 30 marzo andrà in onda, sempre in prima serata sull’ammiraglia Mediaset, il meglio di Scherzi a Parte per rivedere alcuni degli scherzi più riusciti ai malcapitati vip di turno. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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