SCHERZI A PARTE | MAX GIUSTI MATTATORE DI CANALE 5 TRA VITTIME VIP E NIP

Lunedì 2 marzo, in prima serata su Canale 5, prende il via la nuova edizione di Scherzi a parte, condotta da Max Giusti. Lo show prevede scherzi tra vittime vip e personaggi noti, con le riprese che si svolgono tra varie location. Max Giusti annuncia le prime gag e si prepara a guidare il pubblico attraverso una serie di situazioni divertenti e imprevedibili.

Lunedì 2 marzo, in prima serata su Canale 5, prende il via la nuova edizione di Scherzi a parte, condotta da Max Giusti. Un’edizione completamente rinnovata che. non guarda in faccia nessuno. Quattro prime serate con personaggi inediti e una modalità di racconto degli scherzi rivista e attualizzata, per mettere ancora più in luce i lati nascosti delle celebrità. Vittime della prima puntata: Gabriel Garko, Isobel Kinnear, Lorella Cuccarini, Paolo Conticini, Francesca Barra e Gilles Rocca. Il mattatore dello show, Max Giusti, introduce le beffe attraverso monologhi ad hoc e commenta il prima e il dopo dei filmati, con i protagonisti degli scherzi al centro dello studio. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - SCHERZI A PARTE: MAX GIUSTI MATTATORE DI CANALE 5 TRA VITTIME VIP E NIP Scherzi a parte: a marzo su Canale 5 con Max GiustiMediaset ufficializza il ritorno di Max Giusti in prima serata con Scherzi a parte: fuori Diletta Leotta sebbene fosse in pole position per la... Aggiornamenti e contenuti dedicati a SCHERZI. Temi più discussi: Max Giusti: 'Scherzi a Parte' diventa varietà, per la prima volta tolgo il freno a mano; Scherzi a Parte con Max Giusti, quando inizia su Canale 5; Canale 5, torna Scherzi a parte con Max Giusti: le novità del programma in onda dal 2 marzo; Torna Scherzi a Parte, con Max Giusti, su Canale 5. Max Giusti: 'Scherzi a Parte' diventa varietà, per la prima volta tolgo il freno a mano'Non sarò il classico conduttore. C’è la mia anima più vera, quella che non portavo in tv da anni'', dice il comico all'Adnkronos. La nuova edizione dello show Mediaset, dal 2 marzo su Canale 5, 'è co ... adnkronos.com >>>ANSA/ Giusti, 'Scherzi a parte' torna al passo coi tempi, sì a effetto cinemaScherzi al passo coi tempi, con una narrazione filmica e altamente comica che si avvale della presenza in studio di un comedian doc: è il nuovo 'Scherzi a parte' condotto da Max Giusti che torna doman ... ansa.it (da HuffpostItalia) Il presentatore ripercorre aneddoti e scherzi di una carriera lunga quarant’anni: da Drive In a Striscia la Notizia, l’amicizia con Iacchetti, Boldi con la parrucca, la satira senza censure e una felicità dichiarata "con la effe maiuscola" - facebook.com facebook sto raccomandato de Gassmann che stasera suona alle quattro del mattino.. Scherzi a parte ci vediamo stasera a #Sanremo2026 amici vi voglio bene, tanto! x.com