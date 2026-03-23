scherzi a parte le vittime di stasera

Si chiude questa sera, lunedì 23 marzo, la nuova fortunata stagione targata Max Giusti di Scherzi a Parte, lo storico titolo della prima serata di Canale 5. Ecco le vittime del 23 marzo 2026.. Le vittime del quarto e ultimo appuntamento di stasera sono: Sal Da Vinci. Simona Ventura. Elisa Di Francisca. Rosa Chemical. Alessia Marcuzzi. Costanza Calabrese. Gianluigi Nuzzi. Nel corso della serata, Max Giusti introdurrà gli scherzi con monologhi inediti e commenterà i filmati in studio insieme alle vittime, sedute al centro della scena. Come sempre, ci sarà spazio anche per le sue imitazioni più note, con sketch originali e momenti di intrattenimento con gli ospiti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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