Scherzi a parte 2026 ospiti e vittime della seconda puntata del 9 marzo su Canale 5
Dopo il grandissimo successo di ascolti della puntata del debutto torna Scherzi a parte in prima serata su Canale 5. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le “vittime” degli scherzi al centro della seconda puntata di stasera, lunedì 9 marzo 2026, condotto da Max Giusti. Scherzi a parte 2026, le “vittime” della seconda puntata del 9 marzo. Stasera, lunedì 9 marzo 2026, dalle ore 21.20 appuntamento con la seconda puntata di “ Scherzi a parte “, la nuova edizione del popolare programma televisivo condotto da Max Giusti su Canale 5. Una nuova stagione che ha convinto i telespettatori registrando nella puntata del debutto 3.588.000 spettatori con uno share dello 26% vincendo la sfida degli ascolti tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
“Scherzi a Parte” torna su Canale 5 con Max Giusti: ospiti e novità della seconda puntataLa seconda puntata vedrà protagonisti alcuni volti noti dello spettacolo e della televisione italiana: Ermal Meta, Matteo Bassetti, Selvaggia...
