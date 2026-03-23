rugby femminile ecco il calendario del sei nazioni 2026

Il conto alla rovescia è iniziato per il Sei Nazioni femminile 2026, che scatterà sabato 11 aprile con un calendario fitto e distribuito su cinque giornate. L’Italia esordirà in trasferta contro la Francia alle 13:25, in un avvio subito impegnativo che darà indicazioni importanti sul livello delle Azzurre. Nella stessa giornata si giocheranno anche Inghilterra-Irlanda e Galles-Scozia, completando un primo turno che, come da tradizione, metterà subito in evidenza i valori delle principali contendenti al titolo. Il secondo turno, in programma il 18 aprile, vedrà l’Italia nuovamente lontano da casa, impegnata sul campo dell’Irlanda alle 18:40, dopo le sfide tra Scozia e Inghilterra e tra Galles e Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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