Alle 15,21 a Roma (alle 15.21 2.991 sezioni scrutinate su 3.793) la percentuale di affluenza alle urne è del 62,14% (il totale del Lazio: alle 15, 59 sezioni scrutinate su 5.314, affluenza del 60,94%). Le altre provincie: a Frosinone alle 15 ha votato il 56,95% degli aventi diritto (9 sezioni scrutinate su 504). A Latina alle 15 affluenza del 56,80% (sezioni scrutinate 8 su 513). A Rieti affluenza al 61,76% (sezioni scrutinate 8 su 209). A Viterbo sempre alle 15 l'affluenza maggiore della regione, al 64,73% (sezioni scrutinate 11su 295). Pierluigi Diaco nei giorni scorsi aveva dichiarato: «Voto sì al Referendum, in Italia se voti no diventi un testimonial, se voti sì sei un lacchè», e per questo il conduttore di «Bellamà» è diventato bersaglio di insulti e minacce. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Roma, lo spoglio e i risultati del referendum in diretta | Affluenza record: alle 15.20 ha votato il 62,14% dei romani. Il picco a Ostiense, male Don Bosco

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