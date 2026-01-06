La sfida tra Lecce e Roma, valida per la 19ª giornata di Serie A, si svolge martedì 6 gennaio. Ecco orario, probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro in diretta tv e streaming. Una partita importante per entrambe le squadre, che si affrontano in un momento cruciale della stagione. Di seguito le informazioni utili per non perdere l’appuntamento.

(Adnkronos) – Torna in campo la Roma. I giallorossi sfidano oggi, martedì 6 gennaio, il Lecce nella trasferta della 19esima giornata di Serie A – in diretta tv e streaming. La squadra di Gasperini arriva alla trasferta del Via del Mare dopo la sconfitta con l’Atalanta a Bergamo, che si è imposta 1-0 grazie al . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Lecce-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi anche: Lazio-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi anche: Roma-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Lecce-Roma: probabili formazioni, dove vederla (in tv e streaming), orario del turno infrasettimanale; Dove vedere Lecce-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Lecce-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Lecce-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni.

Lecce-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Nel turno infrasettimanale valido per la 19ª giornata i giallorossi di Gian Piero Gasperini, reduci da tre ko consecutivi in trasferta, fanno visita ai salentini di Eusebio Di Francesco ... tuttosport.com