del tecnico e della Juventus. Patti chiari, amicizia lunga: la filosofia della Juventus non cambia, neanche dopo il mezzo passo falso interno contro il Sassuolo. Nonostante la frenata e il contemporaneo allungo del Como, la società ha deciso di blindare Luciano Spalletti con un rinnovo che profuma di fiducia totale. L’accordo, che dovrebbe essere siglato ufficialmente prima di Pasqua, prevede una scadenza a giugno 2027 con opzione per un ulteriore anno. Lo riporta Tuttosport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata L’obiettivo della proprietà è evitare i vincoli eccessivi del passato, ma al contempo garantire stabilità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Spalletti: è cambiato qualcosa dopo il pareggio col Sassuolo? Cosa filtra sul futuro

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Si entra nella settimana decisiva per il rinnovo di Luciano #Spalletti. x.com