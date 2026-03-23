Roma, 23 marzo 2026 – "Quando il popolo parla, il Palazzo deve ascoltare. Noi dieci anni fa lo abbiamo fatto, Giorgia Meloni avrà lo stesso coraggio? Io mi sono dimesso da premier, da segretario, da tutto. Vedremo che farà Meloni dopo una sconfitta clamorosa". Matteo Renzi commenta così, sui social, l'esito del referendum sulla giustizia che vede uscire sconfitto il governo. Il risultato uscito dalle urne (con un'affluenza che ha sfiorato il 59% ) ha infatti premiato il "no" alla riforma della magistratura. " Da oggi Giorgia Meloni è un'anatra zoppa, ovviamente nel senso tecnico giuridico del termine, prima o poi inizieranno a dubitare di lei i suoi, a me è successo, per lei parte un anno di via Crucis – dice il leader di Italia Viva poco dopo intervistato su La7 –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Renzi: “Quando io ho perso il referendum mi sono dimesso, Meloni avrà lo stesso coraggio?”

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