Io sfollata due volte a Niscemi | ho perso la casa 30 anni fa e ora rivivo lo stesso trauma

Una donna di Niscemi racconta di aver perso la casa due volte in trent’anni. La prima volta nel 1997, quando una frana distrusse il suo appartamento. Ora, di nuovo, si trova senza casa dopo un’ultima alluvione. La donna si sfoga: “Andavano fatti lavori di contenimento, se qualcuno non li ha fatti adesso vogliamo sapere il perché”. La sua storia mette in luce ancora una volta la vulnerabilità di molte famiglie di fronte a eventi naturali che, a suo dire, potevano essere prevenuti.

Sergio Cirrone, uno degli oltre mille sfollati a Niscemi, racconta di aver perso tutto dopo la frana che ha travolto la sua casa.

Argomenti discussi: La Passione di Niscemi. Frana dal 1790, Musumeci e Schifani gli ultimi a non fare nulla.

Maria e Fabrizio sono potuti rientrare per pochi minuti a casa sotto la supervisione dei Vigili del fuoco, dopo essere stati evacuati a causa della grande frana che continua a minacciare la città siciliana di Niscemi. "È un problema enorme, speriamo solo che la fr - facebook.com facebook

#Tg2000 - #Frana a #Niscemi, 1.500 persone #sfollate. #Meloni: intervento immediato #28gennaio #Tv2000 #Sicilia @tg2000it x.com