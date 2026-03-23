referendum vittoria del no

Affluenza altissima, vicina al 59%. E una vittoria per il No che sembra ormai certa. Il referendum sulla giustizia segna la prima sconfitta per Giorgia Meloni, una sconfitta pesante. A certificare il risultato elettorale, le parole che arrivano – quando sono da poco passate le 16 – dal comitato per il Sì. Per Nicolò Zanon, ex vicepresidente della Corte Costituzionale, “il risultato mi sembra propendere per il no. Ma c’è un paese abbastanza spaccato”. Lucio Malan, capogruppo di Fdi al Senato, ammette: “Non abbiamo nulla da rimproverarci, abbiamo mantenuto un impegno con gli elettori. Avevamo un programma dove c’era questo, c’è stata una campagna pesante dove sono state attribuite cose che non esistevano”. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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