Mentre milioni di italiani si recavano alle urne per il referendum sulla giustizia, la giornata è stata segnata da un doppio livello di attenzione: da un lato i numeri della partecipazione, dall’altro un acceso dibattito online che ha rapidamente preso piede. Alle ore 19, l’affluenza aveva già superato il 37%, un dato considerato significativo dagli osservatori. Nelle grandi città, i numeri risultavano ancora più alti: a Roma si registrava il 42,60%, mentre a Milano si arrivava al 45,5%. Le proiezioni diffuse dalla società Yoodata parlavano di una possibile affluenza finale vicina al 60%, una stima che, con questi dati parziali, iniziava a sembrare concreta. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Referendum, Travaglio va a votare ma è polemica

Articoli correlati

Sondaggio Noto, Conte e Travaglio sorpresi: “Quanti grillini sono pronti a votare sì al referendum sulla giustizia”Manca meno di un mese al referendum sulla riforma della giustizia e il quadro che emerge dai sondaggi fotografa un vantaggio del Sì, seppur contenuto.

Travaglio presenta la ‘Settimana del No’ col Fatto Quotidiano: “Referendum? Informarsi prima di votare è ottima abitudine democratica”“Vi invitiamo alla ‘Settimana del NO’, cinque serate speciali dal 16 al 20 marzo”.

Referendum, perché votare NO. La serata con Marco Travaglio e Roberto Scarpinato

Tutto quello che riguarda Referendum Travaglio va a votare ma è...

Temi più discussi: Travaglio contro il Referendum: smontate tutte le 'balle del Sì' al Teatro Italia; Referendum giustizia, Travaglio attacca Meloni: Mente ogni volta che parla. È imbarazzante; Referendum, Travaglio contro Bocchino: Gratteri non è mai stato in nessuna corrente e fa saltare tutte le vostre menzogne. Su La7; Referendum, Travaglio contro Bocchino: È duro di comprendonio: Falcone e Borsellino politicizzati? Anche loro parte di correnti.

Referendum, Travaglio: Questa è la riforma della casta che non vuole essere assoggettata alla legge – VideoMarco Travaglio contro il referendum sulla giustizia: È una riforma di casta che non vuole essere soggetta alla legge ... ilfattoquotidiano.it

Referendum sulla Giustizia, Travaglio scatenato contro la sinistra che vota Sì: Casta padronaleIl direttore del Fatto si scaglia contro i tanti che da sinistra hanno annunciato il voto favorevole alla riforma Nordio (e contro il giusto processo) ... tag24.it

Referendum, boom dell’affluenza: alle ore 23 è al 46%. Il dato più alto in Emilia-Romagna, in coda la Sicilia x.com

Urne riaperte fino alle 15 per il referendum sulla riforma della giustizia. Domenica sera l'affluenza era al 46%: lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. #veronanetwork facebook