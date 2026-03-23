AGI - In corso lo spoglio delle schede per il Referendum sulla giustizia. Erano chiamati alle urne 51 milioni di italiani per confermare o meno la riforma della giustizia che introduce, tra l'altro, la separazione delle carriere dei magistrati. Si vota per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". Affluenza record col 59% degli aventi diritto al voto. Dai primi Exit Poll emerge una situazione di grande incertezza col No in leggero vantaggio sul Sì: per gli Exit poll Opinio Rai Sì 47-51% e No 49-53%.Dalle proiezioni successive la forbice sembra ampliarsi a favore del No. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Referendum sulla giustizia: affluenza record. Il 'NO' verso la vittoria. Renzi: "Ora Melon...

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum sulla giustizia: affluenza record. Il 'NO' verso la vittoria

Leggi anche: Referendum sulla giustizia: affluenza record. In vantaggio in 'No'

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ora Melon

Temi più discussi: Referendum: urne aperte fino alle 15. Affluenza oltre il 46%. Meloni: importante partecipare; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 marzo: la rassegna stampa; Giustizia, il referendum. Il primato di Bologna: ha già votato il 58,67%; Affluenza alta per il referendum. Uno su due è già andato a votare.

Referendum, affluenza boom. Meloni: partecipare è importante46 per cento al voto nel primo giorno. Record al Nord, mentre il Sud arranca. I sondaggisti: esiti imprevedibili. Inevitabili le conseguenze politiche ... avvenire.it

Referendum giustizia, la diretta e i risultati dalle 15. Meloni: «Partecipare è importante»Referendum Giustizia, la diretta. Hanno riaperto i seggi per il referendum confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di ... ilmessaggero.it

Ultim'ora - Referendum Giustizia: il messaggio di Giorgia Meloni su X facebook